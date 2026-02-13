Immigrazione Meloni | Si approvi subito il ddl Chi ci criticava ora dia una mano

Giorgia Meloni ha chiesto al Parlamento di approvare subito il disegno di legge sulla gestione dei flussi migratori, sottolineando che il governo ha mantenuto un impegno preso con i cittadini nel programma di centrodestra. La premier ha spiegato che il testo permette di bloccare l’attraversamento delle acque territoriali italiane in caso di emergenze come il terrorismo o una pressione migratoria eccezionale, e di condurre i migranti a bordo delle imbarcazioni interdette anche in Paesi terzi. Meloni ha evidenziato che ora spetta ai parlamentari dare il via libera, anche perché i critici devono aiutare piuttosto che ostacolare.

«Abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra: cioè la possibilità, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale (come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale), di impedire l'attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni, sottoposte all'interdizione, anche in Paesi terzi», ha dichiarato l'inquilina di Palazzo Chigi, per poi aggiungere: «Ci appelliamo ora al Parlamento perché approvi velocemente queste norme».