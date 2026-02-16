Mondiale l' Italia del cricket si inchina ai maestri inglesi Ma gli azzurri cedono a testa alta

L'Italia del cricket ha subito una sconfitta contro l'Inghilterra nel mondiale, a causa di un punteggio di 202-7 contro 178-10. Nonostante la perdita, i giocatori italiani hanno mostrato grande determinazione, soprattutto grazie alle prestazioni di Justin Mosca e dei fratelli Manenti, che hanno dato il massimo sul campo di Calcutta.

Torniamo sui nostri pitch polverosi e d'asfalto. Metaforicamente: ché al Mondiale T20, a Calcutta, ci aspetta ancora un'altra partita, contro le Indie Occidentali. Accettiamo però la logica e la storia di questo sport, inchinandoci agli inglesi maestri. Contro i quali però abbiamo giocato, e persino sperato. Ci inducevano a farlo i pregressi di questa Coppa del Mondo, con il Nepal come unità di misura: noi giovedì a Mumbai lo avevamo piallato, l'Inghilterra ci aveva sofferto parecchio, fino all'ultimo, prima di batterlo di soli 4 punti. Ma, si sa, la proprietà transitiva nello sport e nella vita raramente funziona. Cricket, sconfitta onorevole per l'Italia contro l'Inghilterra ai Mondiali T20: azzurri eliminati, inglesi al Super8 L'Italia si arrende con dignità alla potente Inghilterra durante il terzo match dei Mondiali T20 di cricket, disputato in India e Sri Lanka, a causa di una prestazione difficile dei nostri battitori.