Alta Fratte corsara a Castellanza | la vittoria arriva al fotofinish

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria al fotofinish, ma più che mai meritata per la compagine femminile di volley dell'Alta Fratte Nuvoli impegnata nel campionato di serie A2. Le "tigri" in arancionero timbrano l’ultimo successo del 2025 in casa di Busto Arsizio. Set iniziale condizionato dal primo turno al servizio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

