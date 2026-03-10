in partenza il polo socio sanitario lottizzazione il bosco a seano

A Seano sta per essere avviata la realizzazione del polo socio-sanitario nella lottizzazione

Lottizzazione "Il Bosco": a Seano nascerà un polo socio-sanitario destinato, probabilmente ad ospitare anche la nuova sede delle Poste. Questo progetto nasce, in realtà diversi anni addietro quando iniziò la lottizzazione abitativa di via Spadini, via Quinto Martini e strade limitrofe. Successivamente, nel piano attuativo era previsto il trasferimento della farmacia comunale di via Lame ma un paio di anni fa, nel 2024, la farmacia Martelli di Seano fece ricorso al Tar contro il Comune di Carmignano e Farmacom per chiedere l’annullamento della delibera che stabiliva la "riperimetrazione delle sedi farmaceutiche n. 3 e n. 4, ampliando il territorio della farmacia comunale di Seano a danno dell’ambito di pertinenza della farmacia Martelli, includendo nella zona riferita alla sede n. 🔗 Leggi su Lanazione.it

