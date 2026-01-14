Screening e prevenzione nel Polo Socio Sanitario di via Re David | gli appuntamenti di gennaio

Al Polo Socio Sanitario di via Re David, a gennaio sono programmati incontri informativi e screening gratuiti, realizzati da medici e professionisti qualificati. L’iniziativa mira a favorire la prevenzione e la diagnosi precoce di diverse condizioni di salute, offrendo opportunità di consulenza e controlli accessibili a tutta la comunità. Gli appuntamenti rappresentano un’occasione importante per prendersi cura del proprio benessere in modo semplice e responsabile.

Il programma prevede momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici e professionisti del settore, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce. Continuano anche a gennaio gli incontri di sensibilizzazione e screening gratuiti negli spazi del Polo.

