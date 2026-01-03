Da ‘L’invenzione del colore’ di Raimo a ‘La piccola fiammiferaia’ di Lacombe le novità in libreria

Ecco una panoramica delle più recenti uscite in libreria, tra romanzi, saggi, inchieste e reportage. La selezione, presentata questa settimana dall’Adnkronos, offre un’ampia varietà di titoli che spaziano tra temi diversi, riflettendo le tendenze attuali e le nuove proposte degli autori italiani e internazionali. Una guida utile per chi desidera aggiornarsi sulle novità letterarie e ampliare il proprio patrimonio di letture.

(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. E' in libreria con La Nave di Teseo 'L'invenzione del colore', l'ultimo libro di Christian Raimo. Fin da bambino, il protagonista di questo romanzo sa che suo padre Raffaele ha inventato qualcosa che ha rivoluzionato la .

