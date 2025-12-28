La febbre del sabato sera. Al Politeama il musical che fa ballare nei ricordi.

La camminata di John Travolta, la colonna sonora dei Bee Gees, il mondo scintillante delle discoteche della Grande Mela. Benvenuti sulla pista illuminata dell’Odyssey 2001, ovvero il palcoscenico del Politeama Pratese dove la Compagnia della Rancia riaccenderà le luci del film cult del 1977 che ha segnato un’intera generazione e parla ancora ai giovani: La febbre del sabato sera, in scena sabato 3 e domenica 4 gennaio (alle 21 e alle 16). Fra passi veloci, musiche travolgenti e sogni di riscatto che bruciano sotto la pelle, nel primo weekend del nuovo anno 21 performer daranno vita alla trasposizione in musical della celebre pellicola adattata per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes, con una regia, quella di Mauro De Simone, che fonde cinema e teatro prendendo spunto dalle inquadrature del film e dall’indimenticabile piano-sequenza di apertura, con un giovanissimo John Travolta per le strade di Brooklyn. 🔗 Leggi su Lanazione.it

