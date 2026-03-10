In Francia, un ex ministra dell'Istruzione ha firmato un appello che propone di posticipare l'orario di inizio delle lezioni scolastiche. La richiesta mira a modificare gli orari delle scuole francesi per adattarli meglio alle esigenze degli studenti. La proposta è stata presentata pubblicamente e sta suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori.

Un appello firmato dall'ex ministra dell'Istruzione chiede di cambiare gli orari delle scuole perché gli adolescenti non sono fatti per essere attenti alle 8 di mattina Durante la pubertà, infatti, il sistema circadiano, il meccanismo biologico che regola il ciclo sonno-veglia nell’arco delle 24 ore, cambia. In questa fase della vita il ritmo biologico tende a spostarsi più avanti: molti adolescenti si addormentano più tardi la sera e fanno più fatica a svegliarsi presto al mattino. Il loro “orologio biologico” è quindi in ritardo rispetto a quello dei bambini e degli adulti. Negli ultimi anni in Francia si parla sempre più spesso della possibilità di spostare più avanti l’orario di ingresso a scuola degli adolescenti, soprattutto alle medie. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Francia propongono di iniziare più tardi le lezioni a scuola

