Un'ora di gioco devastante per la Francia nel match di apertura del Torneo 2026. I Bleus segnano quattro mete nei primi 50 minuti e sembrano già aver preso il largo. L’Irlanda, che si sveglia solo nel finale, prova a reagire, ma il divario è troppo grande. Alla fine, la Francia vince 36-14 davanti ai propri tifosi a Parigi.

Un’ora di dominio basta e avanza alla Francia per mettere in cassaforte il primo successo nel Sei Nazioni 2026: a Parigi l’Irlanda è battuta 36-14. I Bleus segnano 4 mete in 50 minuti contro una squadra che sembra la controfigura di quella vista negli ultimi anni, poi si addormentano e subiscono 14 punti in 180 secondi, rischiando di riaprire una partita chiusa e stradominata. Nel finale la meta di Attissogbe rimette a posto le cose e rende merito a una partita condotta in testa dall’inizio alla fine. Al di là della bella reazione finale non bastano le tante assenze (7 titolari, da Lowe a Porter, oltre allo squalificato Aki) a giustificare una prestazione che nel complesso rimane comunque deludente da parte dell’Irlanda, che tornerà in campo sabato 14 a Dublino contro l’Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un'ora di Francia devastante: l'Irlanda si sveglia tardi, a Parigi stravincono i Bleus

Approfondimenti su Francia Irlanda

Parigi apre la stagione del Sei Nazioni con una partita intensa.

Il commercio a Parma sta vivendo un momento difficile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Francia Irlanda

Argomenti discussi: Francia, effetti dell'esclusione del russo da concorsi per insegnare; Francia, verso il divieto dei social per gli under 15; Francia, via libera al divieto dei social agli under 15: sì dell’Assemblea, ora il Senato; Florenzi, la Nazionale ha il suo ‘dodicesimo uomo’: Rimpiango di non aver giocato il Mondiale, spero ora di poterlo vivere da tifoso.

Un'ora di Francia devastante: l'Irlanda si sveglia tardi, a Parigi stravincono i BleusNel match inaugurale del Torneo 2026 quattro mete nei primi 50 minuti, poi il blackout che riaccende per un attimo la partita ma è un fuoco di paglia: i francesi passano 36-14 ... msn.com

Nel cuore della città sorge la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, luogo simbolo di fede, carità e rinascita. Dopo il devastante terremoto del 1908, fu Padre Annibale Maria di Francia a volerla fortemente, trasformando dolore e macerie in speranza concreta per facebook