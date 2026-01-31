Con allegria | Rubare la felicità? È un diritto universale

Oggi potrebbe arrivare finalmente la conferma sulla scaletta del prossimo Festival di Sanremo. Carlo Conti annuncia che, con molta probabilità, svelerà se tra i duetti ci saranno Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas. La serata dedicata alle collaborazioni promette grandi sorprese, tra canzoni di ieri e di oggi.

Con tutta probabilità sapremo proprio oggi dalla viva voce di Carlo Conti se tra i duetti del prossimo Festival c’è pure quello di Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas, loro partner nella serata delle collaborazioni con un super classico degli anni Sessanta. Anche se una delle vere sorprese di questa 76ª edizione potrebbe riservarla il brano La felicità e basta con cui la coppia marchigiana, lei Letizia Cesarini, lui Giovanni Imparato, lei di Pesaro, lui Senigallia, coppia sul palco e nella vita, debutta in gara all’Ariston. Vi eravate candidati al Festival già nel 2025. Colombre: "I discografici si appassionano molto a Sanremo e l’anno scorso hanno pensato di presentare un demo di Gomma americana che non convinceva tanto neppure noi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Con allegria: "Rubare la felicità? È un diritto universale" Approfondimenti su Festival Conti Ottant’anni dopo Norimberga: la giustizia dei vincitori e l’illusione di un diritto penale universale Giunta Giani bis, assegnate le deleghe: Mia Diop con pace e legalità, sanità a Monia Monni. A Cristina Manetti diritto alla felicità La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Festival Conti Argomenti discussi: Con allegria: Rubare la felicità? È un diritto universale. "C'è stato un accesso non autorizzato al tuo account": Attenzione agli SMS come questo apparentemente provenienti da istituti bancari. Invitano a cliccare un link per cambiare la password dell'home banking, ma si tratta di un tentativo di #phishing per rubare - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.