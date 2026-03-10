In arrivo un termometro per misurare la parità di genere nelle decisioni della PA

Un nuovo strumento sarà introdotto per valutare la parità di genere nelle decisioni della pubblica amministrazione. L’obiettivo è monitorare come vengono prese le decisioni in relazione alla rappresentanza femminile e maschile. Attualmente, il divario di genere nel mercato del lavoro evidenzia disparità significative, rendendo necessari strumenti di analisi più precisi. La misura mira a fornire dati concreti sulla situazione attuale.

SOS. Lo stato di salute dell’eguaglianza di genere continua a richiedere decisivi supporti. Il divario appare particolarmente evidente, tanto da risultare, a tratti, patologico, se si guarda al mercato del lavoro. Il tasso di occupazione femminile nel 2024 (53,3%) rimane distante da quello maschile (70%) e dagli standard UE, dove la media è pari al 66,2%. La disoccupazione delle donne è al 7,4% e resta più elevata rispetto a quella degli uomini, pari al 6,2%. Seppure in graduale miglioramento, rimangono ancora elevati anche i tassi di inattività. Il 42,4% delle donne tra i 15 e i 64 anni risulta inattivo, a fronte del 24,4% degli uomini, con situazioni particolarmente critiche nelle regioni del Mezzogiorno, dove l’inattività femminile supera il 56%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Parità di genere: la quota rosa nelle aziende è maggiore se c’è una donna al vertice E' la Giornata internazionale della donna e non mancano le considerazioni da fare in materia di gender gap.

Parità di genere, la residenza per anziani ottiene la Certificazione: "Nelle nostre strutture nessuna discriminazione"“Il tema della parità di genere rappresenta una delle sfide più significative degli ultimi decenni, ma cos’è davvero? Non si tratta di rendere uomini...

Contenuti utili per approfondire In arrivo un termometro per misurare la...

Discussioni sull' argomento In arrivo il 'termometro' per misurare la parità di genere nelle decisioni della Pubblica Amministrazione; Temperature in Italia: 1,8 gradi in più in 15 anni; In arrivo il fenomeno della ‘Neve rossa’, cos’è e dove potremo vederla; Ancora sole e temperature miti (con qualche nebbia notturna): la primavera è già qui.

Piogge in arrivo: marzo si conferma pazzerelloDal weekend la situazione cambia con l'arrivo dell'anticiclone scozzese. Primavera rinviata. Ritornano piogge, freddo e neve sulle Dolomiti ... metropolitano.it

A -6.7 km dall'arrivo, inizia lo sterrato e inizia lo spettacolo: che lotta #EurosportCICLISMO #Ciclismo #Cycling #TirrenoAdriatico #vanderpoel x.com

Maltempo in arrivo, ci aspettano giorni con Temporali Forti e Neve ...Continua - facebook.com facebook