Parità di genere la residenza per anziani ottiene la Certificazione | Nelle nostre strutture nessuna discriminazione
Una residenza per anziani ottiene la Certificazione per aver garantito pari trattamento a tutti, dimostrando come la parità di genere sia un principio fondamentale anche in ambito assistenziale. Questo riconoscimento evidenzia l’impegno delle strutture a promuovere un ambiente inclusivo e rispettoso, in cui nessuna discriminazione trova spazio.
“Il tema della parità di genere rappresenta una delle sfide più significative degli ultimi decenni, ma cos’è davvero? Non si tratta di rendere uomini e donne “uguali”, né tanto meno di azzerare le differenze esistenti, la parità di genere è oggi uno dei pilastri fondamentali per costruire una. Forlitoday.it
Le residenze per anziani coprono solo il 7,6% dei bisogni, cure a casa per il 30% - L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) si conferma il servizio più diffuso, ma raggiunge appena ... ansa.it
Residenze per anziani e comunità per i fragili, «ci vuole più domotica. E strutture sostenibili» - «Abbiamo pianificato la costruzione di venti nuove Residenze sanitarie assistenziali, le Rsa, per i prossimi quattro anni: un investimento da oltre 200 milioni». corriere.it
La parità di genere non si misura solo con i numeri, ma con le opportunità. In Risto3 crediamo in una crescita aperta a tutte e a tutti, dove formazione, mentoring e fiducia costruiscono leadership inclusive. Scopri di più sul blog: https://risto3.it/it/blog-del-gusto/p - facebook.com facebook