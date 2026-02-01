Sogliano resiste al calo demografico

A Sogliano, nonostante le preoccupazioni, la popolazione rimane stabile. Alla fine dell’anno scorso, i residenti erano 3.132, praticamente gli stessi di qualche mese prima. La comunità non mostra segni di calo e continua a essere un punto fermo nella zona.

A Sogliano la popolazione residente al 31 dicembre è risultata stabile con 3.132 abitanti a fronte dei 3.137 del 31 dicembre 2024. Il bilancio demografico naturale evidenzia un saldo negativo tra nati, 10 e morti 38. La popolazione straniera residente nel 2025 è di 180 persone, pari a circa il 5,7% del totale, confermando il ruolo positivo dell'immigrazione come elemento di arricchimento sociale e culturale della comunità. Sogliano continua a essere scelto come luogo in cui vivere: il saldo migratorio positivo testimonia l'attrattività del nostro Comune. Durante il 2025, infatti, si sono registrate 110 nuove iscrizioni anagrafiche, 90 provenienti in larga parte da altri Comuni e 15 dall'estero, a fronte di 87 cancellazioni, con un saldo migratorio complessivo pari a più 23 residenti.

