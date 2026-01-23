Monrif accettata l’offerta vincolante di Lmdv Capital

Il consiglio di amministrazione di Lmdv Capital ha accettato un’offerta vincolante per l’acquisizione di una quota di maggioranza in EN – Editoriale Nazionale. Questa operazione rappresenta un passo importante per entrambe le aziende e sarà soggetta alle procedure di verifica e approvazione previste. Ulteriori dettagli sull’accordo saranno comunicati nelle prossime settimane.

Il consiglio di amministrazione di Lmdv Capital ha formalizzato ieri un'offerta vincolante per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in EN – Editoriale Nazionale. Il consiglio di amministrazione di Monrif S.p.A. ha deliberato di procedere verso la formalizzazione dell'operazione. Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital: "Questa operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all'editoria un ruolo centrale per il Paese. Crediamo nel valore dell'informazione di qualità e nell'autonomia delle redazioni. Il nostro impegno è investire con capitale paziente, mettendo tecnologia e competenze al servizio del lavoro giornalistico.

