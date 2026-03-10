Impiegati fabbri e addetti alla cucina | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Il Centro per l'impiego di Novara ha pubblicato diverse offerte di lavoro questa settimana, cercando impiegati, fabbri, tirocinanti e addetti alla cucina. Le aziende locali stanno cercando figure professionali per varie posizioni, senza specificare i motivi delle assunzioni. Le opportunità sono rivolte a candidati con diverse esperienze e qualifiche, offrendo possibilità di inserimento nel mercato lavorativo della zona.

Impiegati, fabbri, tirocinanti e addetti alla cucina. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dal Centro per l'impiego di Novara. Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 16 marzo. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata "Incontro domanda offerta" sul sito internet PiemonteTu. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

