Impiegati commessi e operai | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Questa settimana il Centro per l’impiego di Novara ha pubblicato diverse offerte di lavoro. Cercano principalmente impiegati, commessi, falegnami e operai. Le aziende del territorio hanno bisogno di personale in vari settori e stanno cercando candidati disponibili a partire subito. Chi è interessato può già presentare la propria candidatura, perché le posizioni sono aperte e pronte ad essere riempite.

Impiegati, commessi, falegnami e operai. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dal Centro per l'impiego di Novara.Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 9 febbraio. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata "Incontro domanda.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

