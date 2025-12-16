Pasticceri falegnami e impiegati | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Ecco le principali opportunità di lavoro nel novarese questa settimana, con offerte per pasticceri, falegnami, operai specializzati e impiegati. Il Centro per l'impiego di Novara segnala diverse posizioni aperte in vari settori, offrendo possibilità di inserimento a professionisti con competenze diverse.

Pasticceri, falegnami, operai specializzati e impiegati. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dal Centro per l'impiego di Novara.Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 22 dicembre. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare il sito internet del. Novaratoday.it

