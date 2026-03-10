Imperiale e Umma festeggiano i quattro anni di vita della scuola minibasket

Da pisatoday.it 10 mar 2026

La Scuola Minibasket di Vecchiano ha celebrato il suo quarto anniversario con una grande festa. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi bambini, familiari, istruttori, allenatori e dirigenti che negli anni hanno contribuito allo sviluppo del progetto sportivo. L’evento ha coinvolto tutta la comunità locale, rendendo evidente l’afflusso di persone e l’interesse verso questa iniziativa.

Umma Basket nasce quattro anni fa con l'obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo della pallacanestro, diventando nel tempo un punto di riferimento per tanti bambini che vogliono imparare a giocare divertendosi. Allenamenti, tornei, attività educative estive e momenti di socialità hanno permesso al gruppo di crescere anno dopo anno, mantenendo sempre al centro i valori dello sport: RISPETTO, AMICIZIA e SPIRITO DI SQUADRA. La festa per l'anniversario è stata l'occasione perfetta per riunire tutti i protagonisti di questo percorso. Il momento più atteso è stato senza dubbio quello della presentazione della mascotte, accolta con entusiasmo dai bambini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

