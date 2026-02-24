Savona paura a scuola | cede improvvisamente la ringhiera e un bimbo di 9 anni precipita per quattro metri Vigile e cosciente non è in pericolo di vita

Una ringhiera si è rotta improvvisamente, provocando la caduta di un bambino di 9 anni in una scuola di Savona. Il ragazzo è rimasto vigile e cosciente dopo l’incidente, ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La causa del cedimento sembra legata a un problema strutturale di manutenzione. Le autorità scolastiche stanno verificando le condizioni dell’edificio e le misure di sicurezza adottate. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri studenti.

