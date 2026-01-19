I Pantellas festeggiano i 15 anni di carriera con dei viaggi nel tempo nella vita reale

Per celebrare i 15 anni di attività e i 6,5 milioni di iscritti, i Pantellas annunciano un nuovo progetto: un viaggio nel tempo nella vita reale. Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati, noti per il loro canale, si avventurano nel mondo del teatro, offrendo ai loro follower un’esperienza diversa e coinvolgente. Un’occasione per riflettere sul percorso e condividere con il pubblico questa nuova tappa della loro carriera.

Per celebrare i 15 anni di carriera e 6 milioni e mezzo di iscritti al loro canale, Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati decidono di lanciarsi in una nuova avventura: il teatro.Così, dopo mesi e mesi di studio e ricerca, nasce "Viaggi nel tempo nella vita reale”, uno spettacolo di edutainment di 1.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it "Viaggi nel tempo nella vita reale", iPantellas al Teatro Alcione di VeronaIl Teatro Alcione di Verona ospiterà domenica 15 febbraio 2026 i iPantellas con uno spettacolo dedicato ai viaggi nel tempo. I Pooh nel 2026 festeggiano 60 anni di carriera con nuovi liveI Pooh celebrano i loro 60 anni di carriera con due concerti speciali all'Arena di Verona nel maggio 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Domani inizia il nostro 17° anno su YouTube, e lo festeggiamo con un nuovo video! Realizzare “Cattivi Vicini” è stato incredibile e con noi c’è anche un guest che vi spoileriamo alla fine del carousel Domani alle 13:00 tutti su YouTube! #ipantellas facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.