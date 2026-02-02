In bici per 4mila km dal caldo estremo ai giacigli di fortuna

Stasera alle 20.45, al Centro per la pace di via Andrelini a Forlì, si terrà una presentazione dedicata a un viaggio in bici da record. Un ciclista ha percorso oltre 4.000 chilometri, partendo da Giovinazzo in Puglia e arrivando fino a Amerongen, in Olanda. Ha affrontato il calore estremo dell’estate e le notti in rifugi di fortuna. Ora, racconterà la sua avventura, tra fatica e scoperte, davanti a chi vorrà ascoltare la sua storia.

Forlì, 2 febbraio 2026 – Oggi, alle 20.45, al Centro per la pace di via Andrelini 59 – sede della Fiab di Forlì – racconterà la sua ultima avventura su due ruote: un viaggio di oltre 4mila chilometri, compiuto la scorsa estate, da Giovinazzo, in Puglia, fino alla cittadina olandese di Amerongen. Ma il dentista forlivese Giampiero Monti, 67 anni, è già con la testa alla prossima impresa: a giugno volerà oltreoceano e pedalerà lungo la Great divide mountain bike route (Gdmbr), la pista ciclabile fuoristrada più nota al mondo, che collega Banff, cittadina turistica nella provincia di Alberta (Canada), ad Antelope Wells, in New Mexico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “In bici per 4mila km, dal caldo estremo ai giacigli di fortuna” Approfondimenti su Giovinazzo Amerongen Molestie ai passanti e degrado: smantellati i giacigli di fortuna fra Termini e San Lorenzo Strage di volpi volanti in Australia, corpi ovunque nei parchi: uccise dal caldo estremo In Australia, le alte temperature stanno causando una grave moria di volpi volanti, con numerosi esemplari trovati morti nei parchi pubblici. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giovinazzo Amerongen Ruba una bici elettrica da 4mila euro parcheggiata davanti alla palestra: arrestato un 18enneTREVISO - Ha rubato una bici elettrica del valore di 4mila euro in via Vasari, dietro il supermercato di Visotto di Sant'Angelo, davanti alla palestra Code. Pensava di averla fatta franca il 18enne ... ilgazzettino.it Due missili sotto i 4mila euro! Quale scegli Siamo a Montefiascone (Viterbo), in via Solferino della Battaglia 1. Info e contatti 0761 823859 o visita caprio1906.it #CaprioBike #caprio1906 bike #bicicletta - facebook.com facebook

