Atp dal cooling break allo stop | nuove regole contro il caldo estremo

L'ATP ha introdotto nuove regole per affrontare le alte temperature nel tennis maschile, ampliando la heat policy già in vigore per gli Slam e la WTA. Queste normative prevedono misure come il cooling break e lo stop delle partite in condizioni climatiche estreme, per garantire la sicurezza e il benessere dei giocatori durante i tornei.

© Lettera43.it - Atp, dal cooling break allo stop: nuove regole contro il caldo estremo Nuove regole contro il caldo estremo nel tennis maschile. L’ Atp, associazione che gestisce il circuito professionistico, ha infatti approvato un pacchetto normativo per quanto riguarda la heat policy, già presente per quanto riguarda i quattro tornei dello Slam – dotati di un regolamento specifico – e la Wta femminile. Decisivi sono stati i troppi episodi verificatisi a Cincinnati e Shanghai: in entrambi gli eventi Jannik Sinner era stato costretto al ritiro dopo che numerosi altri giocatori, tra cui Holger Rune, Daniil Medvedev e Novak Djokovic, avevano lamentato condizioni infernali sui campi di gioco. Lettera43.it ATP's New Heat Rule 10-Min Cooling Breaks for Tennis Players in 2026 Video ATP's New Heat Rule 10-Min Cooling Breaks for Tennis Players in 2026 Video ATP's New Heat Rule 10-Min Cooling Breaks for Tennis Players in 2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ATP, dal cooling break allo stop: nuove regole contro il caldo estremo - L’Atp, associazione che gestisce il circuito professionistico, ha infatti approvato un pacchetto normativo per quanto riguarda la heat policy, ... msn.com

Tennis, nuove regole contro il caldo: cooling break e pause - (askanews) – In seguito ai tanti episodi di caldo estremo da Cincinnati a Shanghai, l’Atp ha deciso di allinearsi alla Wta introducendo nuove regole a tutela dei tennisti a partire dal 2 ... askanews.it

ATP, in arrivo la nuova heat policy per il 2026: cooling break e possibile sospensione x.com

Nuova regola Fifa: due pause di tre minuti, una per ogni tempo di gioco e c’è una differenza con il cooling break! Che ne pensi #fifa #regolecalcio #regolamentocalcio #mondiali - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.