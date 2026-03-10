Nel 2025, la provincia di Imperia si distingue per i costi energetici elevati, con una spesa media di circa 1.705 euro per le famiglie. Questa cifra la colloca tra le aree con le bollette più alte della Liguria, confermando il suo ruolo di riferimento in questa classifica regionale. La rilevazione riguarda le spese totali sostenute dalle famiglie per l’energia nel corso dell’anno.

La provincia di Imperia si conferma nel 2025 come un punto di riferimento per i costi energetici in Liguria, con una spesa media familiare complessiva di 1.705 euro tra luce e gas. Questo dato emerge da un’analisi dettagliata che evidenzia come la famiglia tipica della zona abbia affrontato una bolletta del gas pari a 1.062 euro e una per l’elettricità di 644 euro. La situazione riflette le scelte di fornitura sul mercato a tariffa indicizzata, mostrando differenze significative rispetto ad altre aree regionali. Il confronto provinciale: dove pesano di più le spese. Guardando alla distribuzione geografica dei consumi, Savona si posiziona nettamente al primo posto per la spesa totale, superando significativamente le altre province. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia 2025: 1.705 euro di bollette, la classifica ligure

Articoli correlati

Genova 31ª, Imperia 10ª: il clima ligure si rivelaLa graduatoria annuale sul clima italiano ha appena rivelato che Genova si colloca al trentunesimo posto su centosette città analizzate, mentre...

Imperia celebra cultura e arte: MACI compie 10 anni e CAM61 valorizza il patrimonio ligure.Villa Faravelli, affacciata sulla Riviera ligure, è stata ieri teatro di una duplice celebrazione che ha segnato un punto di svolta per il panorama...