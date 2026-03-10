Genova 31ª Imperia 10ª | il clima ligure si rivela

La classifica annuale sul clima italiano ha appena reso noto che Genova si trova al 31° posto tra le 107 città esaminate, mentre Imperia raggiunge il decimo. I dati si basano sulla valutazione delle condizioni climatiche delle diverse località liguri, offrendo una panoramica aggiornata sulla situazione meteorologica nella regione. La graduatoria evidenzia i confronti tra le città e le loro caratteristiche climatiche.

La graduatoria annuale sul clima italiano ha appena rivelato che Genova si colloca al trentunesimo posto su centosette città analizzate, mentre Imperia sale al decimo. I dati, elaborati sulla base di quindici indicatori metereologici raccolti tra il 2015 e il 2025, mostrano un miglioramento per entrambe le località liguri rispetto all’anno precedente. Non si tratta solo di una semplice classifica, ma di uno specchio che riflette la complessità del territorio ligure, dove la vicinanza al mare si scontra con la fragilità idrogeologica dell’entroterra. La Superba guadagna posizioni, confermando la sua stabilità climatica in alcuni aspetti critici come le ondate di calore, pur pagando il prezzo di notti tropicali frequenti e precipitazioni intense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

