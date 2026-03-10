Imperdibili cultura industriale e arte contemporanea dialogano in 5 incontri

A Dalmine, presso la Fondazione Dalmine, partirà giovedì 12 marzo l’edizione 2026 di Imperdibili, una rassegna di cinque incontri che mette a confronto la cultura industriale e l’arte contemporanea. L’evento si svolge in diverse date e coinvolge artisti e esperti che approfondiscono il rapporto tra questi due ambiti. L’ingresso è da piazzale Leonardo da Vinci 3.

Dalmine. Prende il via giovedì 12 marzo in Fondazione Dalmine (ingresso da piazzale Leonardo da Vinci 3 a Dalmine – Bg), l’edizione 2026 di Imperdibili, il ciclo di incontri dedicato al dialogo tra cultura industriale e la ricerca artistica del nostro tempo. Promossa da Fondazione Dalmine in collaborazione con GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, l’iniziativa propone cinque appuntamenti, tutti alle 18.30, con ingresso gratuito previa prenotazione su: https:www.ticketlandia.commfondazione-dalmineprenoadulti-e-famiglie. Guidato da cinque parole chiave – prodotto, materiale, processo, luogo, soggetto – il percorso invita a esplorare le connessioni tra arte contemporanea, industria e territorio, offrendo nuove chiavi di lettura sulla relazione tra creatività e produzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

A Madrid l'Istituto Cultura celebra la Settimana dell'arte contemporanea italianaUna serata conviviale dedicata agli operatori del settore dell'arte contemporanea ha riunito ieri sera all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid...

Fondi Mit per la Galleria d’arte contemporanea, Cardia: "Cultura e formazione leve di sviluppo"Quasi due milioni di euro saranno destinati alla ristrutturazione e alla riqualificazione della Galleria d’arte contemporanea e della Biblioteca...

Tutti gli aggiornamenti su Imperdibili cultura industriale e arte...

Temi più discussi: Weekend in Sardegna in Autunno 2025, 8 idee e itinerari imperdibili; Cosa fare a Biella e provincia nel weekend: eventi di sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026; Giornate FAI di primavera, i siti da non perdere a Napoli e in Campania -; Cosa fare a Biella e provincia nel weekend: eventi di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026.

Imperdibili, cultura industriale e arte contemporanea dialogano in 5 incontriGuidato da cinque parole chiave – prodotto, materiale, processo, luogo, soggetto – il percorso invita a esplorare le connessioni tra arte contemporanea, industria e territorio ... bergamonews.it

Raccontare creatività, cultura e industria: far crescere il valore della lingua italiana nel mondoL’Italia deve far bene l’Italia, sostiene da tempo la Fondazione Symbola. E cioè valorizzare la sua originale attitudine a tenere insieme creatività artistica e intraprendenza economica, gusto per ... huffingtonpost.it

Imperdibili meravigliose mele al forno: van bene per tutti belli e brutti Grazie @informatore_coopfi per l’ospitalità #ad #dolcidicasamesseri - facebook.com facebook