Un importante finanziamento ministeriale rafforza il ruolo di Reggio Calabria come centro di produzione culturale e formazione artistica. Quasi due milioni di euro saranno destinati alla ristrutturazione e alla riqualificazione della Galleria d’arte contemporanea e della Biblioteca d’arte. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Fondi Mit per la Galleria d’arte contemporanea, Cardia: "Cultura e formazione leve di sviluppo"

Leggi anche: Alla Galleria d’Arte Contemporanea di Montina Franciacorta ospite Costantino Giovine con la mostra “Pittura, anima e meditazione”

Leggi anche: Galleria comunale d’arte contemporanea di Monfalcone: presentato il piano triennale 2026-2028

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Reggio Calabria: quasi 2 milioni di euro per cultura e formazione, fondi alla Galleria d’Arte e Biblioteca dell’Accademia - facebook.com facebook