Meloni | Da Italia e Giappone impegno comune per la pace a Kiev e in Medio Oriente

Il presidente Meloni ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra Italia e Giappone nel promuovere la pace globale. Durante un incontro a Tokyo, ha evidenziato l’impegno condiviso per risolvere le crisi in Ucraina e Medio Oriente, rafforzare la stabilità nell’Indo-Pacifico e affrontare le sfide internazionali, confermando la volontà di contribuire a un ordine mondiale più stabile e pacifico.

(Agenzia Vista) Tokyo, 16 gennaio 2026 "Questa è anche un'occasione per fare il punto sulle tante crisi aperte a livello globale, sulle tante questioni globali in agenda per confermare il nostro impegno comune per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, per consolidare il processo di pace in Medio Oriente, per garantire la sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi al termine dell'incontro bilaterale a Tokyo. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Da Italia e Giappone impegno comune per la pace a Kiev e in Medio Oriente Leggi anche: Meloni in Giappone: "Impegno per pace giusta in Ucraina e stabilità in Medio Oriente" Leggi anche: Dal Medio all’Estremo Oriente. Katulis (Mei) analizza la visita di Meloni tra Oman, Giappone e Corea Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: Stessa visione sulle sfide globali; Italia-Giappone, Meloni: impegno comune per pace Ucraina e Medio Oriente; Dalla space economy ai minerali critici: patto a tutto campo tra Meloni e Takaichi; Meloni-Takaichi, regalo e selfie in stile manga. Amicizia, cooperazione allo sviluppo e selfie con anime: Meloni a Tokyo per rafforzare l’asse Italia-Giappone - Rapporti sempre più solidi, anche tra i capi di Governo, testimoniati da un selfie sui social con tanto di anime ... dire.it

Meloni e Takaichi: Potenziare le Relazioni Italia-Giappone per un Futuro Collaborativo - La visita di Giorgia Meloni in Giappone rappresenta una tappa cruciale per rafforzare la cooperazione tra Italia e Giappone. notizie.it

Meloni: Da Italia e Giappone impegno comune per la pace a Kiev e in Medio Oriente - (Agenzia Vista) Tokyo, 16 gennaio 2026 "Questa è anche un'occasione per fare il punto sulle tante crisi aperte a livello globale, sulle tante questioni globali in agenda per confermare il nostro impeg ... msn.com

Meloni: Da Italia e Giappone impegno comune per la pace a Kiev e in Medio Oriente

Meloni in Giappone incontra la premier Takaichi: 'Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone. La terza volta qui lo dimostra, le nostre relazioni durature e profonde' #ANSA x.com

Meloni in Giappone incontra la premier Takaichi: 'Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone. La terza volta qui lo dimostra, le nostre relazioni durature e profonde' #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.