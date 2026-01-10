Palazzo Mayer fatiscente a Fossacesia la maggioranza replica a Impegno Comune
Palazzo Mayer a Fossacesia, in stato di abbandono, rappresenta una problematica di conservazione del patrimonio storico locale. La maggioranza politica risponde alle richieste di intervento affermando che ogni recupero di edifici storici deve seguire procedure precise, come bandi pubblici con criteri stringenti, che definiscono destinazione d’uso, attività ammissibili e requisiti degli enti coinvolti.
"Ogni intervento di recupero su un edificio storico può avvenire esclusivamente attraverso bandi specifici, caratterizzati da criteri rigorosi e vincoli ben definiti: destinazione d'uso dell'immobile, tipologia di attività ammissibili, requisiti soggettivi dell'ente proponente.
