Sarfatti si presenta come una figura centrale nel contesto storico del fascismo, essendo stata una delle principali influenze sulla formazione culturale di Benito Mussolini. Attraverso il suo ruolo, ha contribuito a integrare le élite artistiche e intellettuali dell’epoca, facilitando l’ingresso del figlio di un fabbro romagnolo nei circoli milanesi. La sua figura è al centro di un processo che mira a chiarire le connessioni tra cultura e politica durante quel periodo.

È una delle figure-chiave per comprendere il fascismo. È la donna che ha formato la cultura artistica di Benito Mussolini e ha introdotto il figlio del fabbro romagnolo nei salotti milanesi. È l’intellettuale che ha scritto la prima biografia autorizzata del Duce, “Dux“, nel 1926, quando l’allora presidente del Consiglio aveva già instaurato il regime. Parliamo di Margherita Sarfatti (nella foto), critica d’arte, collaboratrice e amante del Duce nei primi anni Venti. Sarà lei la protagonista del prossimo spettacolo de “ La Storia a Processo “, il format, ideato e curato da a Elisa Greco, che simula un vero e proprio processo per capire se assolvere o condannare un personaggio storico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sarfatti alla sbarra nel “processo“ al Filodrammatici

Leggi anche: Al via al processo per l’omicidio di Ilaria Sula, alla sbarra l'ex fidanzato Mark Antony Samson

Leggi anche: In Tribunale i veleni della ex Selca: assolto nel 2018, altro processo. Alla sbarra il curatore fallimentare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sarfatti alla sbarra nel “processo“ al Filodrammatici.

Sarfatti alla sbarra nel “processo“ al Filodrammatici - È la donna che ha formato la cultura artistica di Benito ... ilgiorno.it