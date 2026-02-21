Chanel Totti debutta in TV da raccomandata a Pechino Express e parla della separazione dei suoi | La gente straparla

Il panorama televisivo italiano si prepara a un esordio destinato a far discutere: Chanel Totti, la secondogenita dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi, è ufficialmente una delle protagoniste della nuova edizione di Pechino Express. Il programma, intitolato “L’Estremo Oriente”, prenderà il via il prossimo 12 marzo su Sky e in streaming su NOW, portando i concorrenti attraverso i territori impervi di Indonesia, Cina e Giappone. Nonostante una vita trascorsa sotto i riflettori a causa della notorietà dei genitori, Chanel non aveva mai rilasciato dichiarazioni pubbliche né partecipato a trasmissioni televisive.🔗 Leggi su Cultweb.it

Chanel Totti debutta in TV: ufficiale la partecipazione a Pechino ExpressChanel Totti si presenta per la prima volta in televisione, partecipando alla nuova edizione di Pechino Express, dopo aver deciso di uscire dal mondo del calcio.

Il debutto di Chanel Totti in tv: «A Pechino Express siamo “i raccomandati”»Chanel Totti ha fatto il suo debutto in televisione, motivata dalla voglia di uscire dall’ombra dei genitori famosi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chanel Totti debutta in tv a Pechino Express: Non era nei miei piani. La separazione dei miei? Non è stato facile ma ho sostenuto entrambi; Al via Pechino Express, tra i partecipanti anche Chanel Totti: quando inizia e il regolamento del programma; Pechino Express 2026: è nata una stella? Esplode il gossip sul futuro tv di Chanel Totti; Il debutto di Chanel Totti in tv: A Pechino Express siamo i raccomandati.

Chanel Totti debutta in tv a Pechino Express: «Non era nei miei piani. La separazione dei miei? Non è stato facile ma ho sostenuto entrambi»La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi è nel cast della nuova edizione di «Pechino Express». «La tv non era proprio tra i miei programmi» ... corriere.it

Chanel Totti fa scintille a Pechino Express, fioccano proposte per la figlia di Francesco e IlaryChanel Totti conquista Pechino Express con la coppia dei Raccomandati e l'idea di una carriera televisiva si fa sempre più concreta ... corrieredellosport.it

Chanel Totti, il debutto in tv. "Raccomandata Fino a un certo punto. Dopo il quale te la devi vedere tu" - facebook.com facebook

Chanel Totti a Pechino Express: come mamma e papà #cechidice x.com