Chanel Totti entra nel cast di Pechino Express, e questa scelta potrebbe cambiare le carte in tavola. La decisione di partecipare ha generato già molte discussioni tra i fan, mentre dietro le quinte si preparano sorprese che promettono di catturare l’attenzione.

Un debutto che potrebbe ribaltare tutto. Chanel Totti sbarca a Pechino Express e dietro le quinte si muove qualcosa di enorme. Tutti la osservano, pochi la conoscono davvero. Ma stavolta non potrà nascondersi dietro un cognome pesante. Chanel Totti è pronta a mettersi in gioco e lo farà sotto i riflettori di Pechino Express. Il debutto della nuova edizione è fissato per il 12 marzo su Sky e l’attenzione è già altissima. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, tra i concorrenti più chiacchierati c’è proprio Chanel, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che parteciperà in coppia con Filippo Laurino, figlio di Graziella Lopedota, storica manager di Ilary. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Bomba su Chanel Totti: quello che sta per accadere a Pechino Express

Chanel Totti debutta in TV: ufficiale la partecipazione a Pechino ExpressChanel Totti si presenta per la prima volta in televisione, partecipando alla nuova edizione di Pechino Express, dopo aver deciso di uscire dal mondo del calcio.

La profezia di Bill Gates che spaventa tutti: non siamo pronti a quello che sta per accadereRecentemente, Bill Gates ha espresso preoccupazioni riguardo a un cambiamento radicale che potrebbe verificarsi nel prossimo futuro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.