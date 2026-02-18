Bomba su Chanel Totti | quello che sta per accadere a Pechino Express
Chanel Totti entra nel cast di Pechino Express, e questa scelta potrebbe cambiare le carte in tavola. La decisione di partecipare ha generato già molte discussioni tra i fan, mentre dietro le quinte si preparano sorprese che promettono di catturare l’attenzione.
Un debutto che potrebbe ribaltare tutto. Chanel Totti sbarca a Pechino Express e dietro le quinte si muove qualcosa di enorme. Tutti la osservano, pochi la conoscono davvero. Ma stavolta non potrà nascondersi dietro un cognome pesante. Chanel Totti è pronta a mettersi in gioco e lo farà sotto i riflettori di Pechino Express. Il debutto della nuova edizione è fissato per il 12 marzo su Sky e l'attenzione è già altissima. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, tra i concorrenti più chiacchierati c'è proprio Chanel, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che parteciperà in coppia con Filippo Laurino, figlio di Graziella Lopedota, storica manager di Ilary.
Chanel Totti debutta in TV: ufficiale la partecipazione a Pechino ExpressChanel Totti si presenta per la prima volta in televisione, partecipando alla nuova edizione di Pechino Express, dopo aver deciso di uscire dal mondo del calcio.
