Ilary Blasi in attesa del GF Vip ammette | Sono divisiva O piaccio tanto o nulla

Ilary Blasi si appresta a condurre nuovamente il GF Vip, uno dei reality più seguiti in Italia, e già si parla di lei. In un’intervista, ha ammesso di essere considerata divisiva, poiché suscita reazioni forti: o viene molto apprezzata o poco. La sua presenza nel programma genera quindi discussioni tra il pubblico e i commentatori prima ancora che il reality inizi.

Ilary Blasi sta per tornare alla guida di uno dei reality più chiacchierati della televisione italiana e, come spesso accade quando si parla di lei, il dibattito è già acceso ancora prima dell’inizio del programma. Il ritorno al Grande Fratello Vip segna infatti un momento importante nella carriera della conduttrice romana, che proprio con questo format aveva conquistato il pubblico negli anni passati. Ma la stessa Ilary sembra essere perfettamente consapevole di una cosa: il suo modo di stare in televisione non mette tutti d’accordo. Con la schiettezza che da sempre la contraddistingue, ha ammesso senza troppi giri di parole che il suo stile divide. 🔗 Leggi su Dilei.it

