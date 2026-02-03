Ecco gli opinionisti assurdi del GF VIP | Ilary Blasi ruba due vip amatissimi a una sua collega!

La puntata del Grande Fratello Vip ha acceso le polemiche sugli opinionisti. Durante la diretta, Ilary Blasi ha fatto discutere rubando due vip molto amati a una collega. La scelta ha scatenato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre sui social si moltiplicano i commenti. La trasmissione si conferma un palcoscenico di sorprese e tensioni.

Nel mondo della televisione italiana, dove gli equilibri sembrano sempre intoccabili, basta un'indiscrezione per rimettere tutto in discussione. E questa volta a far tremare le certezze del pubblico è un'ipotesi che avrebbe del clamoroso: due volti storici di Uomini e Donne potrebbero lasciare, almeno temporaneamente, il loro regno per approdare in prima serata. A volerli fortemente sarebbe Ilary Blasi, pronta a sparigliare le carte del Grande Fratello Vip 2026 con una scelta tutt'altro che scontata. Ilary Blasi ha le idee chiare: ecco chi vuole al Grande Fratello Vip!. Secondo le ultime voci che circolano sui social e negli ambienti Mediaset, Tina Cipollari e Gianni Sperti sarebbero tra i nomi più caldi per il ruolo di opinionisti del prossimo Grande Fratello Vip.

