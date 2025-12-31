Mattarella | Nel 2026 ricorderemo 80 anni della Repubblica iniziata con primo voto delle donne – Il video

Nel 2026 si celebreranno gli ottant’anni della Repubblica Italiana, un traguardo che ricorda anche il primo voto delle donne nel 1946. Un anniversario che invita a riflettere sul percorso democratico del Paese e sui valori fondamentali su cui si è costruita la nostra storia. Questa ricorrenza rappresenta un'occasione per ricordare l’evoluzione istituzionale e sociale che ha portato l’Italia a essere quella che è oggi.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Nell'anno che si presenta ricorderemo gli ottant'anni della Repubblica. Ottant'anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia ma sono stati decenni di alto significato. Sfogliamo velocemente un album immaginario della storia della Repubblica, come talvolta si fa quando ci si ritrova in famiglia. Il primo fotogramma del nostro viaggio è rappresentato dalle donne. Il segno dell'unità di popolo, infatti, fu simbolicamente impresso dal voto delle donne, per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile, avviando un percorso, ancora in atto, verso la piena parità" così il Presidente Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Mattarella: "Nel 2026 ricorderemo 80 anni della Repubblica, iniziata con primo voto delle donne" Leggi anche: Mattarella: Repubblica ha 80 anni, primo voto donne carattere indelebile democrazia – Il video Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mattarella: "Nel 2026 ricorderemo 80 anni della Repubblica, iniziata con primo voto delle donne" - Ottant'anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia ma sono stati decenni di alto signi ... msn.com

Mattarella: nel 2026 gli 80 anni della Repubblica, spartiacque storia - 80 anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia, ma sono stati decenni di alto signific ... quotidiano.net

Mattarella ricorda gli 80 anni della Repubblica: "Spartiacque storia" - (LaPresse) "La Repubblica è uno spartiacque nella nostra storia. stream24.ilsole24ore.com

Mattarella: Nel 2026 ricorderemo 80 anni della Repubblica, iniziata con primo voto delle donne

Il Presidente Sergio Mattarella in un passaggio del suo discorso di fine anno. "Nell’anno che si presenta ricorderemo gli ottant’anni della Repubblica. Ottant’anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia ma sono stati decenni di alto significato. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.