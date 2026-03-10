Il volo ha un ritardo di 13 ore Ryanair si rifiuta di rimborsare la passeggera | tribunale sequestra l'aereo

Un aereo Ryanair è stato sequestrato a Linz, in Austria, a causa di un mancato rimborso di 890 euro a una passeggera. Il volo aveva accumulato un ritardo di oltre 13 ore, e la compagnia aerea si era rifiutata di effettuare il rimborso richiesto. Il tribunale ha disposto il sequestro dell’aereo per far fronte alla controversia.

Un aereo Ryanair è stato sequestrato a Linz, in Austria, per un rimborso di 890 euro non pagato a una passeggera il cui volo era arrivato con oltre 13 ore di ritardo. Fino a quando non sarà effettuato il pagamento, il velivolo resterà bloccato in aeroporto come stabilito dall'ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

