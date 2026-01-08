Una passeggera del volo Ryanair Torino-Pescara | Un’ora di viaggio diventata un incubo di 12 ore

Una passeggera del volo Ryanair Torino-Pescara ha segnalato un disservizio che ha trasformato un semplice viaggio di un'ora in un’esperienza di dodici ore. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione del volo e all’assistenza offerta, evidenziando l’importanza di servizi affidabili e puntuali nel settore aereo. Questa testimonianza sottolinea la necessità di migliorare le procedure per garantire un’esperienza di viaggio più sicura e confortevole.

Due torinesi arrivati da Barcellona segnano il record per l'aeroporto di Torino: oltre 5 milioni di passeggeri in un anno - L’aeroporto di Torino chiude il 2025 raggiungendo un record storico e archiviando il suo miglior anno di sempre. torinotoday.it

Nuovo record per l’aeroporto di Torino: supera per la prima volta i 5 milioni di passeggeri - TORINO – Un record storico chiude il 2025 dell’aeroporto di Torino: cinque milioni di passeggeri in un anno, archiviando il suo miglior anno di sempre. quotidianopiemontese.it

“L’amore, per me, non è effimero, non è un’emozione passeggera, uno stato transitorio, un tuffo o un volo nella follia o nell’estasi: io lo considero, piuttosto, una condizione sublime, o addirittura sacra, una condizione in cui vengono esercitate tutte le migliori e - facebook.com facebook

Paura in volo, passeggero si alza e tenta di aprire portellone dell’aereo: bloccato dall'equipaggio x.com

