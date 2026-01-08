Il volo Ryanair da Torino diventa un incubo di 12 ore | la lettera di una passeggera

Una passeggera racconta la lunga attesa di 12 ore a causa di un volo Ryanair da Torino, che non è riuscito ad atterrare all’aeroporto d’Abruzzo e ha subito una deviazione a Fiumicino. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà e le criticità vissute durante quella notte, sollevando questioni sulla gestione dei voli e del servizio clienti. Di seguito, la sua lettera aperta rivolta alla compagnia e agli aeroporti coinvolti.

