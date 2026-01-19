Lo sguardo di Giano: DiaLogos tra Arte e Scienza è un convegno dedicato allo studio delle relazioni tra dimensioni artistiche e scientifiche. Seguendo le riflessioni di James Hillman, si esplora come le potenze divine, pur senza nome, influenzino la psiche e la vita quotidiana, offrendo un approfondimento sulle connessioni tra introspezione e conoscenza.

James Hillman ci ha insegnato che le potenze che un tempo furono chiamate divine, nonostante abbiano perduto ogni nome, permeano la nostra psiche che con esse e? costretta ad avere a che fare, in ogni atto della vita. Tali potenze, ci dice Hillman parafrasando Jung, si sono trasformate in sintomi, in malattie. Il tempo che stiamo attraversando manifesta pienamente questa condizione. I luoghi deputati alla crescita, alla scoperta dei saperi, i luoghi della cura, soffrono della deriva della bellezza e della conoscenza. In occasione della Giornata internazionale dell'educazione, proclamata il 24 gennaio dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riconoscendo il ruolo primario che questa ricopre per il benessere della societa? e per lo sviluppo umano, il Convegno Lo Sguardo di Giano - DiaLogos tra Arte e Scienza, torna a proporsi nella sua V^ edizione come un progetto complessivo di studi e di formazione per gli insegnanti e per quanti operano nei contesti educativi, della salute e del benessere, con un ampliamento nel contesto delle collaborazioni e dei temi oggetto di studio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo sguardo di Giano: DiaLogos tra Arte e Scienza. Il convegno di studi

Leggi anche: Sciascia e l’arte dello sguardo: a Racalmuto il convegno internazionale sulle genealogie visuali

Leggi anche: La scienza illumina il Natale a Napoli: a Città della Scienza un mese di eventi speciali tra arte, stelle e tradizione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Lo sguardo di Giano: DiaLogos tra Arte e Scienza. Il convegno di studi - James Hillman ci ha insegnato che le potenze che un tempo furono chiamate divine, nonostante abbiano perduto ogni nome, permeano la nostra psiche che ... iltempo.it