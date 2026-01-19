Lo sguardo di Giano | DiaLogos tra Arte e Scienza Il convegno di studi

Da iltempo.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sguardo di Giano: DiaLogos tra Arte e Scienza è un convegno dedicato allo studio delle relazioni tra dimensioni artistiche e scientifiche. Seguendo le riflessioni di James Hillman, si esplora come le potenze divine, pur senza nome, influenzino la psiche e la vita quotidiana, offrendo un approfondimento sulle connessioni tra introspezione e conoscenza.

James Hillman ci ha insegnato che le potenze che un tempo furono chiamate divine, nonostante abbiano perduto ogni nome, permeano la nostra psiche che con esse e? costretta ad avere a che fare, in ogni atto della vita. Tali potenze, ci dice Hillman parafrasando Jung, si sono trasformate in sintomi, in malattie. Il tempo che stiamo attraversando manifesta pienamente questa condizione. I luoghi deputati alla crescita, alla scoperta dei saperi, i luoghi della cura, soffrono della deriva della bellezza e della conoscenza. In occasione della Giornata internazionale dell'educazione, proclamata il 24 gennaio dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riconoscendo il ruolo primario che questa ricopre per il benessere della societa? e per lo sviluppo umano, il Convegno Lo Sguardo di Giano - DiaLogos tra Arte e Scienza, torna a proporsi nella sua V^ edizione come un progetto complessivo di studi e di formazione per gli insegnanti e per quanti operano nei contesti educativi, della salute e del benessere, con un ampliamento nel contesto delle collaborazioni e dei temi oggetto di studio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

lo sguardo di giano dialogos tra arte e scienza il convegno di studi

© Iltempo.it - Lo sguardo di Giano: DiaLogos tra Arte e Scienza. Il convegno di studi

Leggi anche: Sciascia e l’arte dello sguardo: a Racalmuto il convegno internazionale sulle genealogie visuali

Leggi anche: La scienza illumina il Natale a Napoli: a Città della Scienza un mese di eventi speciali tra arte, stelle e tradizione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

sguardo gianoLo sguardo di Giano: DiaLogos tra Arte e Scienza. Il convegno di studi - James Hillman ci ha insegnato che le potenze che un tempo furono chiamate divine, nonostante abbiano perduto ogni nome, permeano la nostra psiche che ... iltempo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.