Scoperta maxi frode da 30 milioni a Margherita di Savoia | per realizzarla era stata creata una galassia societaria

Il Tribunale di Trani ha disposto il sequestro di circa 30 milioni di euro a Margherita di Savoia, nell’ambito di una vasta frode finanziaria. L’indagine ha rivelato la creazione di una complessa galassia societaria volta a mascherare le operazioni illecite. Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno eseguito i provvedimenti cautelari, contribuendo a smantellare il sistema fraudolento.

Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha adottato un'ordinanza di applicazione della misura cautelare reale di circa 30 milioni di euro che le Fiamme Gialle del comando provinciale Barletta Andria Trani hanno eseguito, a Margherita di Savoia, sequestrando.

