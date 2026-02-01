Saluto fascista accanto alla tomba di Mussolini è polemica per un consigliere comunale a Mola di Bari

A Mola di Bari scoppia una polemica dopo che il consigliere comunale Giuseppe Calabrese ha pubblicato su WhatsApp una foto in cui fa il saluto romano davanti alla tomba di Mussolini a Predappio. La scena ha scatenato reazioni forti tra cittadini e opposizioni, che chiedono spiegazioni e condannano il gesto.

Il sindaco Giuseppe Colonna stigmatizza il gesto di Giuseppe Calabrese: "Immagine gravemente offensiva dei valori democratici". Successivamente sono arrivate le scuse dell'esponente politico Calabrese, in passato consigliere comunale di centrodestra, fa parte della maggioranza di centrosinistra che sostiene il sindaco Giuseppe Colonna. Il primo cittadino, attraverso un post su Fb, ha espresso “profonda indignazione” per la pubblicazione di “un'immagine gravemente offensiva dei valori democratici e costituzionali. Non si può trattare un gesto simile come una leggerezza, una provocazione, né tantomeno di una ‘scelta personale’.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Mola di Bari Consiglio Saluto romano in aula a Verona: depositate le motivazioni della condanna dell'ex consigliere comunale Bacciga La Corte d’appello di Venezia ha depositato le motivazioni della condanna dell’ex consigliere comunale Andrea Bacciga, condannato per aver effettuato un saluto romano durante una seduta del Consiglio comunale di Verona nel luglio 2018, rivolgendosi ad attiviste di Non una di meno presenti in aula. Consiglio comunale, Falcomatà: "Un saluto all’aula, ma non un saluto alla città: quello lo farò fuori da qui" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Predappio, saluti romani alla commemorazione per Mussolini Ultime notizie su Mola di Bari Consiglio Argomenti discussi: Il sindaco Verona alla Camera: Insabbiata la legge antifascista; Carcere per i saluti romani: il Pd rilancia la proposta contro la propaganda fascista. Mola, bufera sul consigliere comunale: foto con saluto fascista sulla tomba di Mussolini. Il sindaco: «Gesto grave, chiedo scuse pubbliche»Giuseppe Calabrese ha postato su WhatsApp una vecchia immagine in posa a Predappio. Il sindaco Colonna, indignato: «Il fascismo non è folklore» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il saluto fascista oggi in Italia è reato? Dall'adunata di Acca Larentia del 2024 alla commemorazione di Ramelli: le sentenze e i provvedimentiNella liturgia annuale dei saluti fascisti ad Acca Larentia la procura di Roma ha messo un punto fermo con la richiesta di processo per 31 degli estremisti di destra, tra gli oltre 150 identificati in ... roma.corriere.it Mola, bufera sul consigliere comunale: foto con saluto fascista sulla tomba di Mussolini. Il sindaco: «Gesto grave, chiedo scuse pubbliche» x.com Il 25 gennaio 1995, il giocatore del Manchester United Eric Cantona rispose con un calcio volante a Matthew Simmons, tifoso del Crystal Palace e membro del partito neonazista Fronte Nazionale, dopo che Simmons gli aveva fatto il saluto fascista e gli aveva l - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.