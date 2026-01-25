Nel cuore di Barberino Tavarnelle, Niccolò dimostra come l’altruismo possa trasformarsi in azione concreta. Dal ruolo nel consiglio comunale fino al donare un trapianto per salvare un bambino, il suo esempio evidenzia l’importanza di un gesto disinteressato. Una storia che ricorda come il vero valore si trovi nel prendersi cura degli altri, diventando un punto di riferimento per la comunità.

Barberino Tavarnelle (Firenze), 25 gennaio 2026 – Il valore di un “ci sono”, quando l’altruismo diventa scelta di vita. Non ci ha pensato due volte. In quel gesto immediato, istintivo, c’è tutta la forza silenziosa dell’altruismo che non cerca riflettori. Quando dalla struttura ospedaliera di Careggi è arrivata la telefonata, Niccolò Cappelli ha risposto come rispondono le persone che hanno già fatto pace con l’idea di mettersi al servizio degli altri. Sì, sono disponibile. Senza esitazioni, senza calcoli. Un breve confronto con la famiglia, poi la conferma al personale sanitario. Perché alcune decisioni, quando arrivano, non si rimandano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il grande cuore di Niccolò. Dal consiglio comunale al trapianto per salvare un bambino

