La protesta dei lavoratori nei call center 2Talk | Pagati 6,50 euro lordi all' ora si applichi il contratto nazionale

I lavoratori di 2Talk protestano perché ricevono solo 6,50 euro lordi all’ora e chiedono di applicare il contratto nazionale. La causa è la mancata adozione delle norme previste, che penalizza chi lavora a Palermo, dove sono impiegati circa 250 dipendenti. Durante l’assemblea, i dipendenti si preparano a pianificare nuove azioni per far rispettare i loro diritti. La questione si concentra sulla tutela delle condizioni di lavoro nel settore.

I dipendenti si riuniranno in assemblea domani. La Fistel CIsl: "Non ci arrenderemo fino a che non sarà riconosciuta loro la giusta tutela" Si riuniranno in assemblea i lavoratori e le lavoratrici della 2talk l’azienda di call center che a Palermo impiega circa 250 dipendenti a tempo indeterminato, per discutere dei prossimi passi della vertenza e delle iniziative di protesta per chiedere l’applicazione del contratto nazionale di categoria. L’appuntamento è per domani martedì 24 febbraio alle ore 10 nei locali della Cisl Palermo Trapani in via Sacra Famiglia 18. L'azienda fa parte del Gruppo TWY (There With You) con 12 sedi e 1. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Call center, assemblea Fistel Cisl per la vertenza 2Talk: "Si applichi il giusto contratto"I lavoratori di 2Talk si sono riuniti in assemblea dopo che l’azienda non ha ancora applicato il contratto nazionale.

Lavoro nei call center a rischio, il 9 gennaio la protestaIl settore dei call center a Taranto affronta una situazione delicata, come evidenziato dall’ultimo rendiconto sociale INPS.

