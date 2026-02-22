Tudor ne prende quattro all’esordio con il Tottenham | ma Kolo Muani va subito in gol

Il Tottenham subisce quattro reti nella prima partita stagionale, un risultato causato da una difesa poco compatta. Tudor assume il comando della squadra e fatica a trovare le giuste soluzioni in campo. Nel frattempo, Kolo Muani apre le marcature subito, portando un segnale positivo per la squadra. La partita mette in evidenza le difficoltà difensive dei londinesi e le potenzialità offensive di Muani. Ora si aspetta la reazione del team nel prossimo incontro.

. Il tecnico aveva già valorizzato il francese nella Juventus. Il debutto di Igor Tudor sulla prestigiosa panchina del Tottenham non poteva riservare uno scenario più elettrizzante e complesso: il derby di Londra contro la capolista Arsenal. Nonostante la pesantissima sconfitta finale per 1-4, la “prima” dell’ex tecnico bianconero è stata nobilitata da un filo conduttore che riporta direttamente a Torino. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A siglare la prima rete della nuova gestione tecnica è stato infatti Randal Kolo Muani, l’attaccante che Tudor aveva già plasmato e valorizzato durante la loro comune parentesi alla Juventus nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve-Kolo Muani, avanti tutta: si tratta con Psg e Tottenham. Ma Comolli ha 4 alternative...La Juventus accelera sul fronte attaccante.

Juve, Holm a un passo. Trattativa a oltranza per Kolo Muani: il Tottenham non cede ma...La Juventus sta per chiudere l'acquisto di Holm, che è ormai a un passo.

BOMBA! Kolo-Muani to Tottenham!! #kolomuani #tottenham #deadlineday #transfernews #trending

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Nella @juventusfc di Comolli e @chiellini gli attaccanti non segnano nemmeno con le mani. Kolo Muani, preso da Giuntoli fece 11 gol in 15 gare. Nico Gonzales titolare all'Atletico; Douglas all'Aston Villa. Ma Elkann manda via Giuntoli dopo che gli ha messo a x.com

Kolo Muani, il fattore Boga e il perché di Holm, Ottolini spiega il mercato Juve: “Su McKennie…” - facebook.com facebook