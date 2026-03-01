Vicario zimbello dopo una ciabattata surreale Tudor applaude non si sa cosa | il Tottenham affonda

Il Tottenham sta attraversando un momento difficile, con la squadra che continua a perdere terreno in classifica e il rischio di retrocessione che si fa sempre più concreto. Dopo un episodio strano, il vice allenatore si è mostrato sorridente e ha applaudito senza apparente motivo, mentre l'allenatore Tudor resta sul banco di prova e la squadra fatica a reagire.

Il Tottenham continua ad affondare con Igor Tudor in panchina, la retrocessione è un pericolo sempre più grande. Contro il Fulham quarta sconfitta di fila, nel mirino dei tifosi finisce Guglielmo Vicario per un assurdo calcio di punizione battuto dalla propria trequarti. Surreale l'applauso di Tudor, tifosi furiosi.