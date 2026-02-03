Maratonina dei 6 Ponti di Agliana arriva la ventesima edizione

Domenica ad Agliana si corre la ventesima edizione della Maratonina dei 6 Ponti. Gli organizzatori hanno preparato un percorso nuovo di zecca, più fluido e piacevole per i runner. Sono attesi tanti appassionati, pronti a sfidarsi tra le strade della città in una gara che ormai è diventata un classico del calendario toscano.

Agliana, 3 febbraio 2026 – Torna "La mezza di Agliana". Domenica torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico toscano: la 20ª Maratonina dei 6 Ponti di Agliana, che si presenta al via con un percorso rinnovato, pensato per esaltare la scorrevolezza e il piacere della corsa. Un traguardo importante, quello delle venti edizioni, che racconta la continuità, la passione e la capacità organizzativa della Podistica Aglianese, capace negli anni di costruire un evento solido, partecipato e sempre molto apprezzato dai podisti. La manifestazione prevede la gara competitiva sulla distanza ufficiale di km 21,097, affiancata da due percorsi non competitivi di km 12 e km 5, pensati per aprire la corsa a tutti: dai camminatori agli appassionati che vogliono vivere la giornata in modo più rilassato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maratonina dei 6 Ponti di Agliana, arriva la ventesima edizione Approfondimenti su Maratonina 6 Ponti Vinci, arriva la Maratonina. Festa per la 39esima edizione A Vinci torna la maratonina. Ranieri, De Giorgi, Jury Chechi: momenti magici di sport e umanità alla ventesima edizione dei Premi Asi Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Maratonina 6 Ponti Argomenti discussi: Podistica Aglianese, festa alla cena sociale; Calendario Toscana Febbraio 2026. Maratonina dei 6 Ponti di Agliana, arriva la ventesima edizioneAgliana, 3 febbraio 2026 – Torna La mezza di Agliana. Domenica torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico toscano: la 20ª Maratonina dei 6 Ponti di Agliana, che si presenta al ... lanazione.it Buongiorno Amici Amiche Podisti Vi aspettiamo domenica alla nostra 31 Maratonina di carnevale Vi aspettiamo numerosi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.