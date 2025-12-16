Salerno Luci d’Artista al via la ventesima edizione

È iniziata la XX edizione di “Salerno Luci d’Artista”, l’evento che dal 14 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 illumina la città con installazioni di light art. Questa manifestazione, tra le più importanti a livello nazionale, richiama visitatori da tutta Italia e non solo, offrendo un suggestivo spettacolo di luci e creatività.

SALERNO (ITALPRESS) – E' stata inaugurata la XX edizione di "Salerno Luci d'Artista", la manifestazione che dal 14 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 trasforma Salerno in un percorso diffuso di light art, confermandosi come uno degli eventi culturali di maggiore rilievo del panorama nazionale. Nel periodo compreso tra novembre 2025 e gennaio 2026, la città si presenta illuminata da oltre quaranta installazioni luminose, tra opere iconiche già apprezzate dal pubblico e nuove creazioni realizzate per questa edizione. Le scenografie urbane danno forma a un racconto visivo che coniuga arte contemporanea, spazio pubblico e partecipazione, grazie al contributo di artisti che utilizzano la luce come medium espressivo.

