Un giovane tiktoker sardo di 18 anni, noto per condividere la vita da studente attraverso il canto, è morto improvvisamente. Con oltre 30mila follower su TikTok, aveva ottenuto un seguito importante tra i ragazzi delle generazioni Z e Alpha. La sua presenza sui social aveva reso visibile la sua quotidianità, attirando l’attenzione di molti utenti. La notizia ha suscitato sorpresa tra chi seguiva i suoi contenuti.

Con più di 30mila follower su TikTok, era diventato un punto di riferimento soprattutto per i coetanei delle generazioni Z e Alpha. L’addio dell’amica e collega Alice Mordenti: “Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere” Originario di La Maddalena, il creator Luigi Nativi è morto prematur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il tiktoker sardo Luigi Nativi morto improvvisamente a 18 anni, la vita da studente raccontata sui social attraverso il canto

La morte di Luigi Nativi, giovane tiktoker di La Maddalena, ha scosso profondamente amici, follower e l'intera comunità.

È morto a 18 anni Luigi Nativi, tiktoker originario dell'isola della Maddalena, in Sardegna

Il giovanissimo content creator di origini sarde è scomparso a soli 18 anni

Giovanissimo, Luigi Nativi aveva appena 18 anni. Su TikTok era seguito da più di 20 mila follower e 12 mila lo ammiravano su Instagram. Sardo, originario de La Maddalena, sui social condivideva le sue

