È morto il tiktoker Luigi Nativi aveva 18 anni | l'annuncio sui social

Un giovane tiktoker di 18 anni, residente a La Maddalena, è deceduto, come annunciato sui social network. La notizia ha generato sconcerto tra amici, follower e nella comunità locale. La sua scomparsa ha attirato l’attenzione di chi lo seguiva e ha suscitato reazioni sui canali online. La notizia si è diffusa rapidamente attraverso le piattaforme social.

La morte di Luigi Nativi, giovane tiktoker di La Maddalena, ha scosso profondamente amici, follower e l’intera comunità. Il ragazzo, molto seguito sui social, è scomparso a soli 18 anni e le cause del decesso non sono ancora state chiarite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Luigi Nativi morto a 18 anni: addio al giovane tiktoker legato ad Alice MordentiChi era Luigi Nativi, il giovane creator che stava conquistando TikTok Il mondo dei social si è fermato per qualche istante davanti a una notizia che...

Leggi anche: Chi era il tiktoker Luigi Nativi morto a 18 anni, il dolore e il ricordo della collega Alice Mordenti

Approfondimenti e contenuti su Luigi Nativi

Temi più discussi: Massimiliano Gallo: Debutto da regista, ho diretto mia moglie Shalana. Sal Da Vinci? Successo enorme, però non mi piacciono i cliché...; Genova, ragazzo di 16 anni accoltellato alla schiena in piena zona movida: caccia all'aggressore; Sarah Ferguson dov'è finita? L'ex duchessa si nasconde tra cliniche in Svizzera (da 14mila euro al giono) e centri benessere in Irlanda; La Pennicanza, Biggio e Fiorello sposi sulle note di Per sempre si: la parodia del brano di Sal Da Vinci.

Luigi Nativi, tiktoker morto a 18 anni: il legame speciale con Alice Mordenti. «Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere»Morto Luigi Nativi. Il tiktoker originario de La Maddalena (Sassari) in Sardegna, è deceduto a soli 18 anni. Il giovane content creator sui social aveva un rapporto speciale con ... ilmattino.it

Luigi Nativi, la morte choc a 18 anni: il ricordo del tiktoker e il legame speciale con Alice MordentiIl giovanissimo content creator di origini sarde è scomparso a soli 18 anni: la reazione del padre di Alice e le parole del sindaco della Maddalena ... libero.it

È morto a 18 anni il tiktoker Luigi Nativi. Il ricordo dell'amica Alice Mordenti. «Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere» - facebook.com facebook