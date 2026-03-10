Un giovane di 18 anni, noto come tiktoker e originario dell’isola della Maddalena in Sardegna, è deceduto. La notizia ha suscitato grande sorpresa tra i suoi follower, che lo seguivano sui social. La sua morte ha attirato l’attenzione di molti utenti online, che hanno espresso il loro cordoglio sui vari canali digitali.

È morto a 18 anni Luigi Nativi, tiktoker originario dell’isola della Maddalena, in Sardegna, e la sua morte ha lasciato sgomente le migliaia di suoi follower sui social. La notizia della sua scomparsa è stata data sempre sui social, con una storia su Instagram, dalla content creator Alice Mordenti che ne ha parlato in una storia. “Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo forte che nessuno può toccare”, ha scritto Mordenti. Le cause della morte non sono note. Il cordoglio del sindaco dell’isola. Cordoglio è stato espresso dal sindaco dell’isola sarda, Fabio Lai, che ha scritto sui social: “In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Luigi Nativi, morto a 18 anni il tiktoker della Maddalena

Articoli correlati

È morto il tiktoker Luigi Nativi, aveva 18 anni: l’annuncio sui socialLa morte di Luigi Nativi, giovane tiktoker di La Maddalena, ha scosso profondamente amici, follower e l’intera comunità.

Leggi anche: Chi era il tiktoker Luigi Nativi morto a 18 anni, il dolore e il ricordo della collega Alice Mordenti

Luigi Nativi, tiktoker morto a 18 anni: «Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Luigi Nativi

Temi più discussi: La Maddalena, è morto Luigi Nativi: il tiktoker aveva 18 anni; Luigi Nativi, morto a 18 anni il tiktoker. Le parole di Alice Mordenti: Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere; Chi era Luigi Nativi, il creator morto a soli 18 anni. Le parole dell’inseparabile Alice Mordenti; Luigi Nativi, la morte choc a 18 anni: il ricordo del tiktoker e il legame speciale con Alice Mordenti.

È morto Luigi Nativi, il tiktoker aveva 18 anni: l'addio dell'amica Alice MordentiÈ morto a soli 18 anni Luigi Nativi, originario de La Maddalena. Il giovane era conosciuto nel mondo social, in particolare su TikTok dove il suo profilo conta oltre 34 mila follower. adnkronos.com

La Maddalena, è morto Luigi Nativi: il tiktoker aveva 18 anniIl tiktoker originario de La Maddalena aveva 18 anni. A dare la notizia sui social è stata Alice Mordenti che gli ha dedicato una storia su Instagram. Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo for ... tg24.sky.it

È morto Luigi Nativi, il tiktoker 18enne legato ad Alice Mordenti - facebook.com facebook

È morto il tiktoker Luigi Nativi, aveva 18 anni: l'annuncio sui social x.com