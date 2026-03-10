Fiorello e Tg2 | 50 anni di storia e un nuovo inizio

Durante una conferenza stampa a via Asiago, lo showman Fiorello ha preso parte alla presentazione delle iniziative per celebrare i cinquanta anni di storia del Tg2. L'evento ha coinvolto rappresentanti dell'emittente e giornalisti, che hanno illustrato i progetti in programma per il anniversario. La partecipazione di Fiorello ha attirato l'attenzione dei presenti sulla scena, contribuendo a dare rilievo all'occasione.

Lo showman Fiorello ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il cinquantenario del Tg2, svoltasi a via Asiago. Durante l’evento, lo stesso artista ha ricordato le origini della redazione e ha annunciato che il suo compagno di viaggio su Radio 2, Fabrizio Biggio, esordirà stasera in una nuova fiction. L’incontro si è tenuto martedì 10 marzo 2026 alle 16:04, un momento simbolico per celebrare mezzo secolo di cronaca televisiva. Il conduttore ha evocato con nostalgia l’avvento del servizio di notizie, descrivendo come fosse incredibile pensare all’esistenza di un altro telegiornale oltre a quello principale. Ha ricordato anche il ruolo fondamentale del padre nel cercare quel segnale specifico, evidenziando l’importanza storica del triangolino bianco che rappresentava il massimo della tecnologia dell’epoca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

